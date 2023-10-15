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РФ на півдні переключилась на нічні удари авіацією, але артобстріли зменшились, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні російські терористи вдаються до авіаційних ударів вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру й сільськогосподарські підприємства. Водночас артилерійські обстріли зменшились через снарядний голод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Південного оперативного командування ЗСУ Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, наразі навколо річки Дніпро точиться контрбатарейна протидія. Ворог тисне на цивільних нічними авіаційними ударами. Окрім того, б'є артилерією, втім  почав використовувати менше боєприпасів. 

"Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати - за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА", - додала Гуменюк.

Зокрема вона додала, що на півдні України терористи активно використовують свої БпЛА розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.

Ситуація на фронті 

З початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. За словами командувача  Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни останніми днями активізували наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Зрештою їх спроба наступати на Куп'янськ може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

Тим часом наші воїни, як стверджують аналітики, ведуть наступальні операції на кількох напрямках. Зокрема ЗСУ вдалось просунутись на північ від Мар'їнки. 

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