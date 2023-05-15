РФ перекинула ще один ешелон з технікою із Білорусі у напрямку Луганська, - "Гаюн"

Повідомляється, що вчора, 14 травня, близько 18:15 зі станції Полонка (Брестська область) у напрямку Барановичів висунувся ешелон з технікою Збройних сил РФ. Загалом в ешелоні було близько 40 одиниць техніки - помічені танки, а також чотири пасажирські вагони та один вантажний.

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня у Полонці. Тоді біля шляхів помітили не менше 20 одиниць бронетехніки, на якій було помічено прапор РФ.

Ешелон із російськими військовими та технікою прямує на станцію Гуково (Ростовська область, Росія), яка знаходиться за 4,2 км від окупованої Луганської області.

Таким чином, вивезено з Білорусі: