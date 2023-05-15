РФ перебросила еще один эшелон с техникой из Беларуси в направлении Луганска, - "Гаюн"

Сообщается, что вчера, 14 мая, около 18.15 со станции Полонка (Брестская область) в направлении Барановичей выдвинулся эшелон с техникой Вооруженных сил РФ. Всего в эшелоне было около 40 единиц техники - отмечены танки, а также четыре пассажирских вагона и один грузовой.

Формирование этого эшелона происходило утром 13 мая в Полонце. Тогда у дорог заметили не менее 20 единиц бронетехники, на которой был замечен флаг РФ.

Эшелон с российскими военными и техникой следует на станцию Гуково (Ростовская область, Россия), которая находится в 4,2 км от оккупированной Луганской области.

Таким образом, вывезено из Беларуси: