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РФ перебросила еще один эшелон с техникой из Беларуси в направлении Луганска, - "Гаюн"

Фото: РФ перебросила еще один эшелон с техникой из Беларуси в направлении Луганска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия перебросила еще один эшелон с военной техникой из Беларуси в направлении Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Сообщается, что вчера, 14 мая, около 18.15 со станции Полонка (Брестская область) в направлении Барановичей выдвинулся эшелон с техникой Вооруженных сил РФ. Всего в эшелоне было около 40 единиц техники - отмечены танки, а также четыре пассажирских вагона и один грузовой.

Формирование этого эшелона происходило утром 13 мая в Полонце. Тогда у дорог заметили не менее 20 единиц бронетехники, на которой был замечен флаг РФ.

Эшелон с российскими военными и техникой следует на станцию Гуково (Ростовская область, Россия), которая находится в 4,2 км от оккупированной Луганской области.

Таким образом, вывезено из Беларуси:

  • техника - не менее 40 единиц (уточняется);
  • личный состав - минимум 200 человек;
  • снаряжение/боеприпасы - минимум один вагон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Россией военные учения на своих полигонах.

Также ранее мы писали, что в Беларуси уменьшилось количество российских самолетов

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