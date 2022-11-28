ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ перекинула до Білорусі зенітні комплекси "Тор", - "Гаюн"

Новость на русском →
Понеділок 28 листопада 2022 18:00
РФ перекинула до Білорусі зенітні комплекси "Тор", - "Гаюн" Фото: РФ перекинула до Білорусі зенітні комплекси "Тор" (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Російські війська перекинули до Білорусі великий ешелон із військовою технікою: не менше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Групи "Беларускі Гаюн".

Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже сьогодні, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі.

Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не останній військовий ешелон із ЗРК "Тор-М2", які окупанти перекидають до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що підрозділи білоруських сил спецоперацій було помічено біля державного кордону, куди їх перекинули для посилення охорони.

Також ми писали, що, за даними групи "Беларускі Гаюн", російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах. При цьому Міноборони Білорусі про це не повідомляє.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ЗРК Війська РФ
NEWS
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни