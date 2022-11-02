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РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал": в Норвегії показали супутникові знімки

Фото: РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал" (wikipedia.og)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Норвегії опублікували супутникові знімки, на яких видно три російські літаки МіГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", на авіабазі у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faktisk.no.

росіяни, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вона опублікувала супутникові знімки білоруського аеродрому Мачулищи, на яких видно два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети.

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