РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал": в Норвегії показали супутникові знімки

росіяни, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вона опублікувала супутникові знімки білоруського аеродрому Мачулищи, на яких видно два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.