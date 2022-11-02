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РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал": в Норвегии показали спутниковые снимки

Фото: РФ опрокинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал" (wikipedia.og)
Автор: Елизавета Драбкина

В Норвегии опубликовали спутниковые снимки, на которых видны три российских самолета МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на авиабазе в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faktisk.no.

россияне, вероятно, перекинули в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Она опубликовала спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты.

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