РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал": в Норвегии показали спутниковые снимки

В Норвегии опубликовали спутниковые снимки, на которых видны три российских самолета МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на авиабазе в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faktisk.no.
россияне, вероятно, перекинули в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Она опубликовала спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты.
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