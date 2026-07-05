РФ перекидає війська через Маріуполь, маскуючи колони під цивільні авто

Росіяни посилюють напрямок півночі Донеччини, але перекидають сили через Маріуполь уже не звичними великими колонами. Їхня логістика змінила формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка,тепер росіяни переміщують сили невеликими групами, використовуючи для прикриття звичайний транспорт.

Він зазначив, що вся колона, яку зафіксували на відео, має військове призначення, хоча зовні це не завжди помітно. Її також супроводжують мобільні вогневі групи.

Такі переміщення складно виявити дистанційно, адже їх можна помітити переважно лише завдяки спостереженням безпосередньо на місці.

Це свідчить про те, що Росія намагається зробити перекидання військ через Маріуполь більш обережним.

"Це добре показує, наскільки обережнішою та прихованішою стала російська військова логістика", - підсумував Андрющенко.