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Россия перебрасывает войска через Мариуполь, маскируя колонны под гражданские автомобили

09:41 05.07.2026 Вс
1 мин
Россияне пытаются меньше "светиться" в Мариуполе, но их перемещение все равно фиксируют
aimg Мария Науменко
Россия перебрасывает войска через Мариуполь, маскируя колонны под гражданские автомобили Фото: российская военная техника двигается по дороге (facebook.com/artsakhdefencearmy)
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Россияне усиливают направление севера Донбасса, но перебрасывают силы через Мариуполь уже не привычными большими колоннами. Их логистика изменила формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, сейчас россияне перемещают силы небольшими группами, используя для прикрытия обычный транспорт.

Он отметил, что вся колонна, зафиксированная на видео, имеет военное назначение, хотя внешне это не всегда заметно. Ее также сопровождают мобильные огневые группы.

Такие перемещения сложно обнаружить дистанционно, ведь их можно заметить преимущественно благодаря наблюдениям непосредственно на месте.

Это свидетельствует о том, что Россия пытается сделать перебрасывание войск через Мариуполь более осторожным.

"Это хорошо показывает, насколько осторожнее и скрытнее стала российская военная логистика", - подытожил Андрющенко.

Кроме того, российские войска изменили тактику наступления из-за больших потерь техники и личного состава.

Вместо штурмов большими группами на бронетехнике кафиры все чаще пытаются просачиваться между украинскими позициями группами по два-три военных.

Также украинские дальнобойные удары вынуждают российское ПВО постоянно перемещаться и тратить ресурсы в ускоренном темпе.

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