РФ перекидає сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки на утилізацію у Маріуполь, - АТЕШ

Російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

"Наші агенти цілий день спостерігали нескінченний потік колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колони супроводжувалися цивільними автомобілями ФСБ Росії. На тягачах були ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР та танки.

Фото: РФ перекидає сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки на утилізацію у Маріуполь (t.me/atesh_ua)

"Примітно, що якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті й в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити по прибутті такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати всіх РФ при штурмі, який характеризувався проривом "на м'ясі та металі", - наголосили в АТЕШ.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

У ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним і професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

За даними командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за чотири місяці боїв за Авдіївку російські війська втратили 47 тисяч солдатів. Також українські військові знищили сотні танків, артилерійських установок та бронемашин противника.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас російські загарбники після взяття під контроль Авдіївки продовжують наступ на цьому напрямку. Протягом минулої доби російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.