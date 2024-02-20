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РФ перебрасывает сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки на утилизацию в Мариуполь, - АТЕШ

Донецкая область, Вторник 20 февраля 2024 16:50
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РФ перебрасывает сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки на утилизацию в Мариуполь, - АТЕШ Иллюстративное фото: РФ опрокидывает сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки на утилизацию в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Наши агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колонны сопровождались гражданскими автомобилями ФСБ России. На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки.

Фото: РФ опрокидывает сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки на утилизацию в Мариуполь (t.me/atesh_uа)

"Примечательно, что если наши агенты смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой, можно только догадываться. Если судить по прибытию такой кучи металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери всех РФ при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле", - отметили в АТЕШ.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

По данным командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского, за четыре месяца боев за Авдеевку российские войска потеряли 47 тысяч солдат. Также украинские военные уничтожили сотни танков, артиллерийских установок и бронемашин противника.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

В то же время, российские захватчики после взятия под контроль Авдеевки продолжают наступление на этом направлении. За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

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