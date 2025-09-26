РФ перекидає морську піхоту з Сум і Херсонщини для боїв на Донеччині, - ISW

Як пишуть в ISW, військове командування РФ перегруповує сили для проведення кількох операцій оперативного рівня на лінії фронту - на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках. Ці дії відбуваються у межах ширшого стратегічного плану Росії на 2025 рік.

"Багато з цих російських зусиль не є взаємодоповнювальними, оскільки сили, призначені на одну ділянку фронту, не проводять наступальні операції таким чином, щоб підтримувати наступальні операції на іншій ділянці", - наголошують в ISW.

У серпні цього року російське військове командування розпочало передислокацію частини підрозділів із другорядних ділянок фронту, зокрема із Сумської та Херсонської областей, на схід України. Основний акцент зроблено на південний Донецький та Гуляйпільський напрямки. Крім того, окупанти формують оперативні резерви.

Аналітики зазначають, що рішення Москви перекидати сили з Лиманського напрямку до резерву на Херсонщині, а з Херсонського - у резерв на Лиманському напрямку виглядає нетиповим. Це особливо дивує з огляду на те, що головна увага росіян нині зосереджена на наступальних діях у Донецькій області, зокрема в районах між Костянтинівкою та Покровськом.

Нещодавно Росія перекинула ВДВ та відносно елітні підрозділи морської піхоти на цей район. Частина з них уже брала участь у бойових діях. Зокрема, підрозділи 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) та 40-ї і 155-ї бригад морської піхоти (Тихоокеанський флот) вступили у бої поблизу Полтавки після передислокації з північної Сумської області, а 336-а бригада морської піхоти (Балтійський флот) воює біля Нового Шахова після перекидання з Новопавлівського напрямку.

Крім того, російське командування тримає підрозділи 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот) у резерві в тилу району Добропілля після перекидання з Херсонщини. Проте повідомляється, що деякі підрозділи цієї бригади продовжують діяти на Херсонському напрямку, що свідчить про їхнє розділення по всьому фронту.