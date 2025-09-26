РФ перебрасывает морскую пехоту из Сум и Херсонщины для боев в Донецкой области, - ISW

Как пишут в ISW, военное командование РФ перегруппировывает силы для проведения нескольких операций оперативного уровня на линии фронта - на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях. Эти действия происходят в рамках более широкого стратегического плана России на 2025 год.

"Многие из этих российских усилий не являются взаимодополняющими, поскольку силы, предназначенные на один участок фронта, не проводят наступательные операции таким образом, чтобы поддерживать наступательные операции на другом участке", - отмечают в ISW.

В августе этого года российское военное командование начало передислокацию части подразделений со второстепенных участков фронта, в частности из Сумской и Херсонской областей, на восток Украины. Основной акцент сделан на южное Донецкое и Гуляйпольское направления. Кроме того, оккупанты формируют оперативные резервы.

Аналитики отмечают, что решение Москвы перебрасывать силы с Лиманского направления в резерв на Херсонщине, а с Херсонского - в резерв на Лиманском направлении выглядит нетипичным. Это особенно удивляет, учитывая то, что главное внимание россиян сейчас сосредоточено на наступательных действиях в Донецкой области, в частности в районах между Константиновкой и Покровском.

Недавно Россия перебросила ВДВ и относительно элитные подразделения морской пехоты в этот район. Часть из них уже участвовала в боевых действиях. В частности, подразделения 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) и 40-й и 155-й бригад морской пехоты (Тихоокеанский флот) вступили в бои вблизи Полтавки после передислокации из северной Сумской области, а 336-я бригада морской пехоты (Балтийский флот) воюет возле Нового Шахова после переброски с Новопавловского направления.

Кроме того, российское командование держит подразделения 61-й бригады морской пехоты (Северный флот) в резерве в тылу района Доброполье после переброски с Херсонщины. Однако сообщается, что некоторые подразделения этой бригады продолжают действовать на Херсонском направлении, что свидетельствует об их разделении по всему фронту.