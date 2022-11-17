РФ передумала визнавати Україну "терористичною державою" і вигадала причину

Міністерство закордонних справ Росії передумало визнавати Україну "терористичною державою", щоб начебто не копіювати дії колективного Заходу і не визнавати його доктрину "державного тероризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ .

Дипломатичне відомство Росії ніби не хоче оголошувати будь-яку неугодну державу країною-терористом, про що на брифінгу повідомив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв.

"МЗС РФ не визнаватиме київський режим терористичним за прикладом Заходу. Росії не цікавий такий підхід недружніх держав з їхнім збоченим розумінням демократії", - заявив він.

Проте насправді Європейський парламент днями планує провести голосування щодо резолюції про оголошення Росії країною-терористом.

Рішення визнати РФ державою, що підтримує тероризм, також ухвалили у Верховній раді України, латвійському, литовському, естонському, польському, чеському парламентах, на Парламентській асамблеї Ради Європи, а це 46 країн.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію, яка називає Росію спонсором тероризму, і рекомендував уряду США визнати її такою.