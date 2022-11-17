РФ передумала признавать Украину "террористическим государством" и придумала причину

Министерство иностранных дел России передумало признавать Украину "террористическим государством", чтобы якобы не копировать действия коллективного Запада и не признавать его доктрину "государственного терроризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ .

Дипломатическое ведомство России вроде бы не хочет объявлять любое неугодное государство страной-террористом, о чем на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"МИД РФ не будет признавать киевский режим террористическим по примеру Запада. России не интересен такой подход недружественных государств с их извращенным пониманием демократии", - заявил он.

Однако на самом деле Европейский парламент на днях планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом.

Решение признать РФ государством, поддерживающим терроризм, также было принято в Верховной раде Украины, латвийском, литовском, эстонском, польском, чешском парламентах, на Парламентской ассамблее Совета Европы, а это 46 стран.

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, которая называет Россию спонсором терроризма, и рекомендовал правительству США признать ее таковой.