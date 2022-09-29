РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією: ЗМІ пояснили причину
Фото: РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією (Getty Images)
Росія намагається компенсувати втрати у живій силі та техніці, яких зазнала з початку повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.
"РФ передислокувала до 80 відсотків військ від кордонів із країнами Балтії та Фінляндією", - зазначив журналіст.
Детч додав, що, за словами європейських чиновників, у Калінінграді та поблизу Литви, Латвії та Естонії може залишитися лише 6 000 російських військових.
Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Кремль вже кинув перших мобілізованих росіян на війну проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.