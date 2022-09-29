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РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією: ЗМІ пояснили причину

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Четвер 29 вересня 2022 02:48
РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією: ЗМІ пояснили причину Фото: РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія намагається компенсувати втрати у живій силі та техніці, яких зазнала з початку повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"РФ передислокувала до 80 відсотків військ від кордонів із країнами Балтії та Фінляндією", - зазначив журналіст.

Детч додав, що, за словами європейських чиновників, у Калінінграді та поблизу Литви, Латвії та Естонії може залишитися лише 6 000 російських військових.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Кремль вже кинув перших мобілізованих росіян на війну проти України.

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