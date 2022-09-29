РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією: ЗМІ пояснили причину

Фото: РФ передислокувала війська від кордонів з країнами Балтії та Фінляндією (Getty Images)

Росія намагається компенсувати втрати у живій силі та техніці, яких зазнала з початку повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.