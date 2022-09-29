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Арестович розповів, куди Кремль кинув перших мобілізованих росіян

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Четвер 29 вересня 2022 00:16
Арестович розповів, куди Кремль кинув перших мобілізованих росіян Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Кремль вже відправив перших мобілізованих росіян на війну проти України. Наразі їх небагато.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Їх напхали у перші підрозділи в районі Сватового (Луганська область - ред.), у Харківській області, де треба терміново затикати діру. Основна маса підгребе тижнів через два", - сказав посадовець.

Арестович переконаний у тому, що мобілізовані росіяни не будуть проходити хоч якісь навчання.

"Більша частина піде на доставлення. Їх же звозять з усієї Росії. Ну, комусь, може, дадуть стрільнути кілька разів, кинути гранату. І то навряд чи. 200 тисяч гранат треба потратити на навчальний кидок? Багатенько. І все, і вперед із піснею в бій", - зазначив радник ОП.

Він припустив, що кількість мобілізованих, яких РФ кине на війну в першій хвилі, становитиме 80-90 тисяч і нагадав, що у повномасштабному вторгненні 24 лютого брали участь близько 320 тисяч осіб.

"Зараз їх менше 150 (тисяч - ред.). Вони навіть угруповання вторгнення не відновлять. Вони відтоді стали набагато слабшими, а нас стало більше, ми стали більш навченими, ми стали злішими, з перемогами і з західним озброєнням. Ну, що нам ці 90 тисяч? Мастило для штика. Вони взагалі нічого не вміють", - додав Арестович.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо російські солдати хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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