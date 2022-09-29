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РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией: СМИ объяснили причину

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Четверг 29 сентября 2022 02:48
РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией: СМИ объяснили причину Фото: РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия пытается компенсировать потери в живой силе и технике, которые понесла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"РФ передислоцировала до 80 процентов войск от границ со странами Балтии и Финляндией", - отметил журналист.

Детч добавил, что, по словам европейских чиновников, в Калининграде и вблизи Литвы, Латвии и Эстонии может остаться всего 6 000 российских военных.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Кремль уже бросил первых мобилизованных россиян на войну против Украины.

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