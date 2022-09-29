РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией: СМИ объяснили причину

Фото: РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией (Getty Images)

Россия пытается компенсировать потери в живой силе и технике, которые понесла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.