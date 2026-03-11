РФ передала тіло українського воїна з гранатою всередині

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, яке повернули з Росії, знайшли гранату.

Як пише РБК-Україна , про це Суспільному розповів начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

Тіло передали з РФ у межах обміну. Коли судмедексперт розпочав розтин, знайшов під шкірою нерозірвану гранату.

Снаряд потрапив через черевну порожнину, пройшов крізь тіло і застряг під правим стегном - але так і не вибухнув.

Щойно виявили гранату - весь персонал евакуювали. До моргу викликали піротехніків.

"Її вивезли на полігон, там підірвали, а так - могла вибухнути у морзі", - розповів Бачинський.

Вибухівку уже знаходили раніше

За словами Бачинського, вибухівку в повернутих з РФ тілах знаходили й раніше - переважно у кишенях одягу. Але щоб граната була всередині тіла - такий випадок стався вперше.