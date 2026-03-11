ua en ru
РФ передала тіло українського воїна з гранатою всередині

14:45 11.03.2026 Ср
2 хв
Таких випадків ще не було
aimg Олена Чупровська
РФ передала тіло українського воїна з гранатою всередині Фото: репатріація тіл загиблих українських військових (Getty Images)

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, яке повернули з Росії, знайшли гранату.

Як пише РБК-Україна, про це Суспільному розповів начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

Читайте також: В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих

Тіло передали з РФ у межах обміну. Коли судмедексперт розпочав розтин, знайшов під шкірою нерозірвану гранату.

Снаряд потрапив через черевну порожнину, пройшов крізь тіло і застряг під правим стегном - але так і не вибухнув.

Щойно виявили гранату - весь персонал евакуювали. До моргу викликали піротехніків.

"Її вивезли на полігон, там підірвали, а так - могла вибухнути у морзі", - розповів Бачинський.

Вибухівку уже знаходили раніше

За словами Бачинського, вибухівку в повернутих з РФ тілах знаходили й раніше - переважно у кишенях одягу. Але щоб граната була всередині тіла - такий випадок стався вперше.

Повернення тіл загиблих: хроніка обмінів

Нагадаємо, попередній обмін відбувся 26 лютого, коли Україна та Росія здійснили черговий раунд передачі тіл загиблих військовослужбовців. У ході цього обміну до України повернулися останки тисячі бійців Сил оборони. 29 січня Україна отримала ще 1000 тіл загиблих військових.

Ще раніше, 19 грудня, українська сторона отримала понад тисячу тіл. За заявою російської сторони, усі вони належали українським військовим.

