У РФ паніка через "ніч дронів": Москва під ударом, ППО звітує про рекордні збиття

За даними відомства, атака тривала з 23:00 31 жовтня до 7:00 1 листопада.

Найбільше - 45 безпілотників - було збито над Бєлгородською областю, що межує з Україною. Ще 12 БпЛА знищили над Самарською областю, а 11 - у Московському регіоні, з них шість — на підльоті до російської столиці.

Крім того, Міноборони РФ заявило про:

10 збитих дронів над Воронезькою та Ростовською областями;

4 - над Тульською;

по два - над Липецькою і Рязанською;

по одному - над Курською та Калузькою областями.

Напередодні, увечері 31 жовтня, російські військові також повідомляли про знищення 38 безпілотників над трьома регіонами - Бєлгородською, Воронезькою областями та Кримом. За їхніми словами, 34 дрони були нібито ліквідовані над Бєлгородською областю, по два - над Воронезькою областю і півостровом Крим.

Незалежні джерела наразі не підтверджують ці дані, а українська сторона традиційно не коментує повідомлення про атаки на території Росії.