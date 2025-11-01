UA

У РФ паніка через "ніч дронів": Москва під ударом, ППО звітує про рекордні збиття

Ілюстративне фото: блекаут в Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 1 листопада Росію накрила масована атака безпілотників - ППО заявляє про збиття 98 дронів у десяти регіонах, включно з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

За даними відомства, атака тривала з 23:00 31 жовтня до 7:00 1 листопада.

Найбільше - 45 безпілотників - було збито над Бєлгородською областю, що межує з Україною. Ще 12 БпЛА знищили над Самарською областю, а 11 - у Московському регіоні, з них шість — на підльоті до російської столиці.

Крім того, Міноборони РФ заявило про:

  • 10 збитих дронів над Воронезькою та Ростовською областями;
  • 4 - над Тульською;
  • по два - над Липецькою і Рязанською;
  • по одному - над Курською та Калузькою областями.

Напередодні, увечері 31 жовтня, російські військові також повідомляли про знищення 38 безпілотників над трьома регіонами - Бєлгородською, Воронезькою областями та Кримом. За їхніми словами, 34 дрони були нібито ліквідовані над Бєлгородською областю, по два - над Воронезькою областю і півостровом Крим.

Незалежні джерела наразі не підтверджують ці дані, а українська сторона традиційно не коментує повідомлення про атаки на території Росії.

Що відомо про блекаут у Підмосков’ї

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в Московській області зафіксовано масштабне відключення електроенергії - тисячі жителів регіону залишилися без світла.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, вулиці та помешкання занурилися в темряву близько 23:00 за місцевим часом, а адміністрація міста Жуковський підтвердила, що причиною стало "аварійна ситуація в енергосистемі".

Наразі російські офіційні джерела не надали повне пояснення причин відключення, що створює інформаційну невизначеність навколо події.

