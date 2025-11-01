RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В РФ паника из-за "ночи дронов": Москва под ударом, ПВО отчитывается о рекордных сбитиях

Иллюстративное фото: блэкаут в России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 1 ноября Россию накрыла массированная атака беспилотников - ПВО заявляет о сбитии 98 дронов в десяти регионах, включая Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября.

Больше всего - 45 беспилотников - было сбито над Белгородской областью, граничащей с Украиной. Еще 12 БпЛА уничтожили над Самарской областью, а 11 - в Московском регионе, из них шесть - на подлете к российской столице.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о:

  • 10 сбитых дронов над Воронежской и Ростовской областями;
  • 4 - над Тульской;
  • по два - над Липецкой и Рязанской;
  • по одному - над Курской и Калужской областями.

Накануне, вечером 31 октября, российские военные также сообщали об уничтожении 38 беспилотников над тремя регионами - Белгородской, Воронежской областями и Крымом. По их словам, 34 дрона были якобы ликвидированы над Белгородской областью, по два - над Воронежской областью и полуостровом Крым.

Независимые источники пока не подтверждают эти данные, а украинская сторона традиционно не комментирует сообщения об атаках на территории России.

 

Что известно о блэкауте в Подмосковье

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области зафиксировано масштабное отключение электроэнергии - тысячи жителей региона остались без света.

По сообщениям местных Telegram-каналов, улицы и помещения погрузились в темноту около 23:00 по местному времени, а администрация города Жуковский подтвердила, что причиной стала "аварийная ситуация в энергосистеме".

Сейчас российские официальные источники не предоставили полное объяснение причин отключения, что создает информационную неопределенность вокруг события.

Российская ФедерацияПВОАтака дроновБлэкаут