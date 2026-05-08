Палає стратегічний НПЗ, був удар по арсеналу ГРАУ: Генштаб підтвердив низку атак на РФ

Сили оборони України здійснили масштабну атаку на стратегічні об'єкти РФ та окупованих територій. Під ударом опинилися нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Як повідомили військові, Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області, де після вибухів спалахнула пожежа.
Це підприємство є одним із ключових у російській нафтовій галузі, адже його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік, що робить завод критично важливим для забезпечення логістики ворожої армії.
Також під вогневе ураження потрапив склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону, нафтобаза "Луганська" та склади пально-мастильних матеріалів у Петропавлівці та Новомикільському.
Військові підтвердили ураження ремонтного підрозділу окупантів у Ровеньках та низки вузлів зв’язку в районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів.
Окрім того, українські сили ліквідували зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Запорізькій області та радіолокаційну станцію "Каста-2Е" на території тимчасово окупованого Криму.
Додатково підтверджено результативні удари по виробничих потужностях ворога, які відбулися раніше.
Зокрема, було уражено будівлі "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську, який виробляє вибухівку та споряджає авіабомби різних типів.
Також зафіксовано влучання в арсенал ГРАУ "Кедровка" у Свердловській області та інфраструктуру Брянського хімічного заводу в місті Сєльцо.
Нагадаємо, останніми днями інтенсивність атак на військову та логістичну інфраструктуру країни-агресора суттєво зросла.
Зокрема, 8 травня через влучання безпілотника у будівлю служби аеронавігації в Ростові-на-Дону на півдні Росії було зупинено роботу одразу 13 аеропортів. Це призвело до скасування рейсів, через що в терміналах застрягли щонайменше 14 тисяч людей.
Того ж ранку українські дрони атакували столицю Чечні - місто Грозний, де в мережі зафіксували численні кадри прильотів.
Окрім цього, вже втретє за останні кілька днів під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі, який розташований на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону.