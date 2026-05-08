Пылает стратегический НПЗ, был удар по арсеналу ГРАУ: Генштаб подтвердил ряд атак на РФ

20:20 08.05.2026 Пт
2 мин
В Генштабе раскрыли перечень целей, которые попали под удар
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ поразили НПЗ, склады БпЛА и ЗРК Тор-М2 (Getty Images)

Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку на стратегические объекты РФ и оккупированных территорий. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.

Удары по нефтяным объектам и базам БПЛА

Как сообщили военные, Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области, где после взрывов вспыхнул пожар.

Это предприятие является одним из ключевых в российской нефтяной отрасли, ведь его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год, что делает завод критически важным для обеспечения логистики вражеской армии.

Также под огневое поражение попал склад хранения беспилотников в Ростове-на-Дону, нефтебаза "Луганская" и склады горюче-смазочных материалов в Петропавловке и Новомикольском.

Уничтожение техники и узлов связи

Военные подтвердили поражение ремонтного подразделения оккупантов в Ровеньках и ряда узлов связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Раздоров.

Кроме того, украинские силы ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Запорожской области и радиолокационную станцию "Каста-2Е" на территории временно оккупированного Крыма.

Атаки на оборонные предприятия РФ

Дополнительно подтверждены результативные удары по производственным мощностям врага, которые состоялись ранее.

В частности, были поражены здания "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске, который производит взрывчатку и снаряжает авиабомбы различных типов.

Фото: попадание в арсенал ГРАУ "Кедровка" (t.me/GeneralStaffZSU)

Также зафиксировано попадание в арсенал ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области и инфраструктуру Брянского химического завода в городе Сельцо.

Напомним, в последние дни интенсивность атак на военную и логистическую инфраструктуру страны-агрессора существенно возросла.

В частности, 8 мая из-за попадания беспилотника в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону на юге России была остановлена работа сразу 13 аэропортов. Это привело к отмене рейсов, из-за чего в терминалах застряли по меньшей мере 14 тысяч человек.

В то же утро украинские дроны атаковали столицу Чечни - город Грозный, где в сети зафиксировали многочисленные кадры прилетов.

Кроме этого, уже в третий раз за последние несколько дней под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми, который расположен на расстоянии более 1500 километров от украинской границы.

