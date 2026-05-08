Пылает стратегический НПЗ, был удар по арсеналу ГРАУ: Генштаб подтвердил ряд атак на РФ

Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку на стратегические объекты РФ и оккупированных территорий. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как сообщили военные, Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области, где после взрывов вспыхнул пожар.
Это предприятие является одним из ключевых в российской нефтяной отрасли, ведь его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год, что делает завод критически важным для обеспечения логистики вражеской армии.
Также под огневое поражение попал склад хранения беспилотников в Ростове-на-Дону, нефтебаза "Луганская" и склады горюче-смазочных материалов в Петропавловке и Новомикольском.
Военные подтвердили поражение ремонтного подразделения оккупантов в Ровеньках и ряда узлов связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Раздоров.
Кроме того, украинские силы ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Запорожской области и радиолокационную станцию "Каста-2Е" на территории временно оккупированного Крыма.
Дополнительно подтверждены результативные удары по производственным мощностям врага, которые состоялись ранее.
В частности, были поражены здания "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске, который производит взрывчатку и снаряжает авиабомбы различных типов.
Также зафиксировано попадание в арсенал ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области и инфраструктуру Брянского химического завода в городе Сельцо.
Напомним, в последние дни интенсивность атак на военную и логистическую инфраструктуру страны-агрессора существенно возросла.
В частности, 8 мая из-за попадания беспилотника в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону на юге России была остановлена работа сразу 13 аэропортов. Это привело к отмене рейсов, из-за чего в терминалах застряли по меньшей мере 14 тысяч человек.
В то же утро украинские дроны атаковали столицу Чечни - город Грозный, где в сети зафиксировали многочисленные кадры прилетов.
Кроме этого, уже в третий раз за последние несколько дней под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми, который расположен на расстоянии более 1500 километров от украинской границы.