В РФ падает набор контрактников: потери превышают пополнение, - ЦПД

Суббота 20 сентября 2025 16:26
В РФ падает набор контрактников: потери превышают пополнение, - ЦПД Фото: за год показатель подписания контракта упал в 2,5 раза (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В России продолжает падать показатель набора контрактников. Сейчас их уже не всегда хватает для покрытия потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Он сообщил, что во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали лишь 37,9 тысячи человек. Этот показатель является минимумом за последние два года и он в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года - тогда было 92,8 тысячи человек.

Более того, сейчас в России уже не всегда достаточно контрактников, чтобы покрывать потери.

"Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии РФ. Напомню, что в среднем потери россиян в сутки по данным Генштаба составляют более 1000 человек", - сообщил Коваленко.

Потери армии РФ

Напомним, что по состоянию на 20 сентября 2025 года, потери россиян за время полномасштабной войны против Украины превысили показатель в 1,1 млн человек. Только за последние сутки враг потерял на фронте 1070 солдат.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наносить и другие потери. Только за минувшие сутки 31 артсистему, 2 БМП, танк, 124 единицы автотехники и три сотни дронов.

Российская Федерация Война в Украине
