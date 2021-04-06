В РФ ответили на требование США дать объяснения из-за стягивания войск к границе Украины

Российская Федерация не намерена давать Соединенным Штатам дополнительных разъяснений относительно стягивания российских войск к украинской границе. Белый дом должен довольствоваться теми данными, которые Москва ранее предоставила Вашингтону.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "РИА Новости".
"Конкретно по этой ситуации (стягивание войск к границе Украины, - ред.) могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне",- подчеркнул он.
По его мнению, в Вашингтоне "не очень склонны были засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений".
"Кто хочет получить что-то от России, должен читать те записи, которые, как я надеюсь, у них остались с прошлой недели. Добавить к нашим сигналам, которые мы дали им тогда, нечего",- заявил Рябков.
Замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия будет вести диалог с Соединенными Штатами только по тем вопросам, что интересны Москве.
"Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений",- сказал он.
Отметим, что на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.
Напомним, накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом обеспокоен информацией о стягивании войск России к украинской границе. Он также потребовал, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.
Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал Британию усилить санкции против России за наращивание военного контингента у украинской границы.