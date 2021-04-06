В РФ ответили на требование США дать объяснения из-за стягивания войск к границе Украины

"Конкретно по этой ситуации (стягивание войск к границе Украины, - ред.) могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне",- подчеркнул он.

По его мнению, в Вашингтоне "не очень склонны были засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений".

"Кто хочет получить что-то от России, должен читать те записи, которые, как я надеюсь, у них остались с прошлой недели. Добавить к нашим сигналам, которые мы дали им тогда, нечего",- заявил Рябков.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия будет вести диалог с Соединенными Штатами только по тем вопросам, что интересны Москве.

"Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений",- сказал он.

Отметим, что на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.