У РФ відповіли на вимогу США дати пояснення через стягування військ до кордону України

"Конкретно з цієї ситуації (стягування військ до кордону України, - ред.) можу сказати, що ми минулого тижня дали пояснення американській стороні",- підкреслив він.

На його думку, у Вашингтоні "не дуже схильні були засвічувати все це публічно в силу якихось своїх внутрішніх міркувань".

"Хто хоче отримати щось від Росії, повинен читати ті записи, які, як я сподіваюся, у них залишилися з минулого тижня. Додати до наших сигналами, які ми дали їм тоді, нічого",- заявив Рябков.

Заступник голови російського МЗС підкреслив, що Росія буде вести діалог зі Сполученими Штатами лише з тих питань, що цікаві Москві.

"Ми взагалі зараз дуже селективно підходимо до діалогу з США. Ми будемо далі вести діалог з цією країною тільки з тих питань, які нам цікаві, значимі для нас і тільки на тих умовах, які нам вигідні. Це очевидна ситуація, що не вимагає додаткових пояснень",- сказав він.

Зазначимо, що минулого тижня з'явилася інформація про те, що Росія перекидає свої військові підрозділи до українського кордону. Російські війська стягують у Брянську область і окупований Крим.