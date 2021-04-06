У РФ відповіли на вимогу США дати пояснення через стягування військ до кордону України

Російська Федерація не має наміру давати Сполученим Штатам додаткових роз'яснень щодо стягування російських військ до українського кордону. Білий дім повинен задовольнятися тими даними, які Москва раніше надала Вашингтону.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає "РИА Новости".
"Конкретно з цієї ситуації (стягування військ до кордону України, - ред.) можу сказати, що ми минулого тижня дали пояснення американській стороні",- підкреслив він.
На його думку, у Вашингтоні "не дуже схильні були засвічувати все це публічно в силу якихось своїх внутрішніх міркувань".
"Хто хоче отримати щось від Росії, повинен читати ті записи, які, як я сподіваюся, у них залишилися з минулого тижня. Додати до наших сигналами, які ми дали їм тоді, нічого",- заявив Рябков.
Заступник голови російського МЗС підкреслив, що Росія буде вести діалог зі Сполученими Штатами лише з тих питань, що цікаві Москві.
"Ми взагалі зараз дуже селективно підходимо до діалогу з США. Ми будемо далі вести діалог з цією країною тільки з тих питань, які нам цікаві, значимі для нас і тільки на тих умовах, які нам вигідні. Це очевидна ситуація, що не вимагає додаткових пояснень",- сказав він.
Зазначимо, що минулого тижня з'явилася інформація про те, що Росія перекидає свої військові підрозділи до українського кордону. Російські війська стягують у Брянську область і окупований Крим.
Нагадаємо, напередодні представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Білий дім стурбований інформацією про стягування військ Росії до українського кордону. Він також зажадав, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.
Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії за нарощування військового контингенту в українського кордону.