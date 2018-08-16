РФ не ответила на инициативу Украины о проведении встречи омбудсменов

Ранее Украина предложила РФ провести встречу омбудсменов двух стран в рамках "Минска" 21-22 августа

Российская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) еще не ответила на инициативу Украины о проведении встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Нет ответа и на инициативу встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа", - сообщила Геращенко.

Напомним, 14 августа украинская сторона предложила России провести встречу омбудсменов двух стран в рамках трехсторонней контактной группы 21-22 августа.

"Мы сделали предложение, чтобы украинский омбудсмен Л. Денисова встретилась со своей визави из РФ Т. Москальковой 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ и делали все для разблокирования процесса освобождения удерживаемых. Украина к этому готова. Мы стоим на позиции Олега Сенцова и требуем освободить всех", - сообщила Геращенко. Как ранее сообщалось, Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных.