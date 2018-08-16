РФ не відповіла на ініціативу України про проведення зустрічі омбудсменів

Раніше Україна запропонувала РФ провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках "Мінська" 21-22 серпня

Російська сторона в тристоронній контактній групі (ТКГ) ще не відповіла на ініціативу України про проведення зустрічі омбудсменів у Мінську 21-22 серпня. Про це Facebook повідомила перший заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Немає відповіді і на ініціативу зустрічі омбудсменів у Мінську 21-22 серпня",- повідомила Геращенко.

Нагадаємо, 14 серпня українська сторона запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках тристоронньої контактної групи 21-22 серпня.

"Ми зробили пропозицію, щоб український омбудсмен Л. Денісова зустрілася зі своїм візаві з РФ Т. Москальковою 21-22 серпня в Мінську, в рамках ТКГ і робили все для розблокування процесу звільнення утримуваних. Україна до цього готова. Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова і вимагаємо звільнити всіх", - повідомила Геращенко. Як раніше повідомлялося, Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів.