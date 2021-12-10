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РФ отвергла инициативу по созданию группы для верификации ситуации на Донбассе

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 01:48
РФ отвергла инициативу по созданию группы для верификации ситуации на Донбассе Фото: РФ отвергла предложение создать группу для контроля ситуации на Донбассе (telegram/UkrdelegationTCG)
Автор: Артур Родивилов

Россия отвергла инициативу о создании группы по контролю ситуации на Донбассе. Ее предлагали включить в состав СММ ОБСЕ или СЦКК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в эфире "Право на власть".

"Есть соответствующая инициатива одной из этих сторон (Германии и Франции – ред.). Они предлагали, но пока не официально, что готовы создать группу, которая войдет либо в СММ ОБСЕ, либо в СЦКК. Но сегодня РФ, к сожалению, категорически отвергла это все", - рассказал Арестович.

По его словам вопрос рассматривался несколько дней.

"Они могут войти туда или туда как отдельная группа и верифицировать ситуацию. Дело в том, что стороны не доверяют друг другу, и вместо информирования у нас информационное противоборство в том месте, где должен быть объективный контроль", - добавил он.

Напомним, Украина в ОБСЕ предложила 10 шагов, включая "рождественское перемирие", для выхода из тупика на переговорах с Россией по Донбассу. Однако Москва отказалась.

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