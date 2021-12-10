РФ відкинула ініціативу щодо створення групи для верифікації ситуації на Донбасі

Росія відкинула ініціативу про створення групи з контролю ситуації на Донбасі. Її пропонували включити до складу СММ ОБСЄ або СЦКК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича в ефірі "Право на владу" .

"Є відповідна ініціатива однієї з цих сторін (Німеччини та Франції – ред.). Вони пропонували, але поки не офіційно, що готові створити групу, яка увійде або в СММ ОБСЄ, або в СЦКК. Але сьогодні РФ, на жаль, категорично відкинула це все", - розповів Арестович.

За його словами питання розглядалося кілька днів.

"Вони можуть увійти туди або туди як окрема група і верифікувати ситуацію. Річ у тому, що сторони не довіряють один одному, і замість інформування у нас інформаційне протиборство в тому місці, де має бути об'єктивний контроль", - додав він.