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РФ відкинула ініціативу щодо створення групи для верифікації ситуації на Донбасі

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 01:48
РФ відкинула ініціативу щодо створення групи для верифікації ситуації на Донбасі Фото: РФ відкинула пропозицію створити групу для контролю ситуації на Донбасі (telegram / UkrdelegationTCG)
Автор: Артур Родивилов

Росія відкинула ініціативу про створення групи з контролю ситуації на Донбасі. Її пропонували включити до складу СММ ОБСЄ або СЦКК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича в ефірі "Право на владу".

"Є відповідна ініціатива однієї з цих сторін (Німеччини та Франції – ред.). Вони пропонували, але поки не офіційно, що готові створити групу, яка увійде або в СММ ОБСЄ, або в СЦКК. Але сьогодні РФ, на жаль, категорично відкинула це все", - розповів Арестович.

За його словами питання розглядалося кілька днів.

"Вони можуть увійти туди або туди як окрема група і верифікувати ситуацію. Річ у тому, що сторони не довіряють один одному, і замість інформування у нас інформаційне протиборство в тому місці, де має бути об'єктивний контроль", - додав він.

Нагадаємо, Україна в ОБСЄ запропонувала 10 кроків, включаючи "різдвяне перемир'я", для виходу з глухого кута на переговорах з Росією щодо Донбасу. Однак Москва відмовилася.

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