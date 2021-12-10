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Россия отказалась от нового режима перемирия на Донбассе

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Пятница 10 декабря 2021 00:47
Россия отказалась от нового режима перемирия на Донбассе Фото: РФ отказалась устанавливать новое перемирие на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе. Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы предложила установить перемирие с 00.01 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что 7 декабря прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы:

Возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020;

Открытие КПВВ в Счастье, Золотом, который с украинской стороны открытый с ноября 2020 года;

Взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы уволить в ближайшем будущем около 60 человек.

Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря

Однако все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами.

"9 декабря предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00:01 10 декабря 2021 года и приверженностью мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года было отвергнуто Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Кроме того, на внеочередном заседании ТКГ Украиной, с целью обеспечения устойчивого перемирия было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами комплекса мер по выполнению минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц нормандского формата. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией.

Напомним, Украина предложила 9 декабря провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить новое перемирие на Донбассе. Об этом РБК-Украина сообщил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

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