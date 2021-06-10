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В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать слоган "Героям слава" на форме сборной Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В России поддержали решение Союза европейских футбольных ассоциации по форме сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы. УЕФА обязал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины.

Об этом написала на своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в спорте нужно "прославлять страну не националистическими лозунгами".

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава", - написала Захарова.

Обновлено: у Путина также отреагировали на решение УЕФА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива УЕФА.

"Спорт должен быть без политики", - заявил он.

В четверг стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы лозунг "Героям слава".

В комментарии РБК-Украина в УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты с Крымом, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствие "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году.

Напомним, украинцы презентовали обновленную форму сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу.

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