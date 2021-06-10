У РФ відреагували на рішення УЄФА прибрати слоган "Героям слава" на формі збірної України

За її словами, у спорті потрібно "прославляти країну не націоналістичними гаслами".

"Спорт - не поле бою, а поле змагань; не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава", - написала Захарова.

Оновлено: у Путіна також відреагували на рішення УЄФА. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це прерогатива УЄФА.

"Спорт повинен бути без політики", - заявив він.

У четвер стало відомо, що УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми на чемпіонаті Європи гасло "Героям слава".

В коментарі РБК-Україна в УЄФА заявили, що залишили без змін наявність на формі збірної України карти з Кримом, оскільки діючі кордони держави з окупованим півостровом визнані ООН, а також привітання "Слава Україні", яке було дозволено ще в 2018 році.