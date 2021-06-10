У РФ відреагували на рішення УЄФА прибрати слоган "Героям слава" на формі збірної України

У Росії підтримали рішення Союзу європейських футбольних асоціації щодо форми збірної України на майбутньому чемпіонаті Європи. УЄФА зобов'язав прибрати "Героям слава" з форми збірної України.
Про це написала на своєму Telegram-каналі офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
За її словами, у спорті потрібно "прославляти країну не націоналістичними гаслами".
"Спорт - не поле бою, а поле змагань; не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава", - написала Захарова.
Оновлено: у Путіна також відреагували на рішення УЄФА. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це прерогатива УЄФА.
"Спорт повинен бути без політики", - заявив він.
У четвер стало відомо, що УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми на чемпіонаті Європи гасло "Героям слава".
В коментарі РБК-Україна в УЄФА заявили, що залишили без змін наявність на формі збірної України карти з Кримом, оскільки діючі кордони держави з окупованим півостровом визнані ООН, а також привітання "Слава Україні", яке було дозволено ще в 2018 році.
Нагадаємо, українці презентували оновлену форму збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено привітання" Слава Україні", а на комірцях зсередини відповідь на нього "Героям слава".
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав нову форму збірної України з футболу.