В Кремле отреагировали на план "B" Зеленского по Донбассу

Фото: Борис Грызлов (kremlin.ru)

Попытки пересмотра минских договоренностей приведут к "непоправимым последствиям", считают в РФ

Представитель России в ТКГ в Минске Борис Грызлов прокомментировал возможность пересмотра минских соглашений. По его словам, любые попытки изменить формат переговоров приведут к "непоправимым последствиям".

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Грызлов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, во время пресс-конференции Зеленский допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С".

"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил Грызлов.

Россия второй раз за месяц обвиняет Украину якобы в срыве договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

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Автор: Роман Калиниченко