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У Кремлі відреагували на план "B" Зеленського по Донбасу

Новини » Політика     27.05.2020 - 22:35
У Кремлі відреагували на план "B" Зеленського по Донбасу
Фото: Борис Гризлов (kremlin.ru)

Спроби перегляду мінських домовленостей призведуть до "непоправних наслідків", вважають у РФ

Представник Росії в ТКГ в Мінську Борис Гризлов прокоментував можливість перегляду мінських угод. За його словами, будь-які спроби змінити формат переговорів призведуть до "непоправних наслідків".

Про це повідомляє ТАСС.

Таким чином Гризлов прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, під час прес-конференції Зеленський допустив, що для врегулювання ситуації на Донбасі може бути застосований план "В" і "С".

"Будь-які спроби Києва змінити мінські домовленості, в тому числі в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків. Росія продовжить проводити курс на пріоритетність вирішення політичних питань, на послідовне виконання заходів, передбачених мінськими домовленостями, які схвалені резолюцією Ради Безпеки ООН", - додав Гризлов.

Росія вдруге за місяць звинувачує Україну нібито у зриві домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Російська ФедераціяДонбасМинскКонтактная група
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