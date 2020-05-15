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РФ отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"

Новости » Общество     15.05.2020 - 20:59
РФ отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Российский МИД расценивает этот шаг как "акт прямой цензуры"

Российская Федерация отреагировала на подписание указа президентом Украины Владимира Зеленского, которым он продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Российское Министерство иностранных дел Украины назвало "актом цензуры" решение украинского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

Российский МИД расценивает решение Зеленского как произвол и этот шаг как "акт прямой цензуры", направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения.

Также внешнеполитическое ведомство призвало международные структуры, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым продлил действие применение санкций к российским соцсетям. Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". В частности, указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как сообщало РБК-Украина, Офис президента Украины обнародовал обновленные списки санкций против России. В частности, санкции сняли с нескольких физических и юридических лиц.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Российская ФедерацияуказсоцсетиВКонтакте
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