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РФ відреагувала на заборону Зеленського для "Вконтакте" та "Одноклассники"

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 20:59
РФ відреагувала на заборону Зеленського для "Вконтакте" та "Одноклассники"
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Російський МЗС розцінює цей крок як "акт прямої цензури"

Російська Федерація відреагувала на підписання указа президентом України Володимира Зеленського, яким він продовжив дію застосування санкцій до російських соцмереж. Російське Міністерство закордонних справ України назвало "актом цензури" рішення українського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Росії.

Російського МЗС розцінює рішення Зеленського як свавілля і цей крок як "акт прямої цензури", спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору.

Також зовнішньополітичне відомство закликало міжнародні структури, зокрема, представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра відреагувати належним чином.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким продовжив дію застосування санкцій до російських соцмереж. Відповідно до указу № 184, в Україні продовжено заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники". Зокрема, указом вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як повідомляло РБК-Україна, Офіс президента України оприлюднив оновлені списки санкцій проти Росії. Зокрема, санкції зняли з кількох фізичних та юридичних осіб.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України Російська ФедераціянаказсоцсетиВКонтакте
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