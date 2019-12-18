РФ отреагировала на правки по децентрализации и продление статуса Донбасса

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва не считает принятый закон и поданные правки выполнением минских соглашений

Продление закона об особом статусе Донбасса и подача правок в Конституцию Украины по децентрализации не могут считаться выполнением минских соглашения и решений нормандского саммита. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России в Facebook.

В российском МИДе отмечают, что продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 не может считаться выполнением минских соглашений, поскольку была зафиксирована необходимость согласовывать особый статус с "республиками" Донбасса. Кроме того, в законе есть устаревшие положения, такие как выборы в 2014 году и ссылка на закон о языковой политике, который уже не действует. А статья 10 противоречит "формуле Штайнмайера".

Также в российском МИДе считают, что проект конституционных поправок о децентрализации предполагает не децентрализацию, а реформу административно-территориального устройства Украины. При этом якобы не предусматривается расширения прав регионов.

"Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран нормандского формата", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что закон президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации планируется рассмотреть 20 декабря.

Действие закона об особом статусе Донбасса продлено на 2020 год.