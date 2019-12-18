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РФ відреагувала на правки щодо децентралізації та продовження статусу Донбасу

Новини » Політика     18.12.2019 - 11:24
РФ відреагувала на правки щодо децентралізації та продовження статусу Донбасу
Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва не вважає прийнятий закон і подані правки виконанням мінських угод

Продовження закону про особливий статус Донбасу і подача правок до Конституції України щодо децентралізації не можуть вважатися виконанням мінських угоди та рішень нормандського саміту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії у Facebook.

У російському МЗС зазначають, що продовження закону про особливий статус Донбасу зразка 2014 не може вважатися виконанням мінських угод, оскільки було зафіксовано необхідність погоджувати особливий статус з "республіками" Донбасу. Крім того, в законі є застарілі положення, такі як вибори в 2014 році і посилання на закон про мовну політику, який уже не діє. А стаття 10 суперечить "формулі Штайнмайєра".

Також у російському МЗС вважають, що проект конституційних поправок про децентралізацію передбачає не децентралізацію, а реформу адміністративно-територіального устрою України. При цьому нібито не передбачається розширення прав регіонів.

"Розраховуємо, що українські законодавці будуть відповідально підходити до виконання мінського "Комплексу заходів", уникаючи підміни понять і спотворення домовленостей лідерів країн нормандського формату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації планується розглянути 20 грудня.

Дію закону про особливий статус Донбасу продовжено на 2020 рік.

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