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Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности

Новости » Политика    26.10.2019 - 16:07
Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности
Фото: Алексей Данилов (Униан)

Ранее эту должность занимал Александр Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующий указ №771/2019 президент Владимир Зеленский подписал 25 октября.

"На смену статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - сказано в документе.

Отмечается, что указ вступил в силу с дня опубликования.

Напомним, СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений занимаются специалисты как из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя председателя СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

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