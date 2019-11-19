Росія відпрацьовує кибертатаки в Україні, - РНБО

Фото: Олексій Данилов (Уніан)

Україна і НАТО обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва

Україна і НАТО активізували співробітництво у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, кабератаки з боку Російської Федерації несуть небезпеку як для України, так і для країн-членів НАТО і Європи в цілому.

"В Україні Росія відпрацьовує кібератаки, які в майбутньому можуть бути спрямовані проти країн НАТО, Європейського союзу", - заявив Данілов.

Крім цього, сторони обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва, зокрема, матеріальну, технічну та консультативно-дорадчу допомогу, яка надається Україні в рамках трастових фондів НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня Олексій Данилов очолив Національний координаційний центр кібербезпеки.