В РФ открыли центр для выдачи паспортов жителям "ЛНР"

В Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил представитель российского МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов, первый центр для выдачи российских паспортов жителям "ЛНР" открыли в Ростовской области.

"Центр открылся в тестовом режиме", - заявил он.

Отмечается, что сейчас центр принимает документы на получение российских паспортов от представителей "ЛНР".

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что российские паспорта в первую очередь будут выдаваться боевикам, которые находятся в рядах "Л/ДНР". Он добавил, что вторая волна паспортизации коснется местных чиновников-коллаборационистов, а затем паспорта будут выдавать другим желающим.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Позже Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Кремль рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.