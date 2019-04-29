В РФ відкрили центр для видачі паспортів жителям "ЛНР"

В Російській Федерації відкрили перший центр для видачі російських паспортів жителям так званої "Луганської народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив представник російського МВС з питань міграції Кирило Адзинов, перший центр для видачі російських паспортів жителям "ЛНР" відкрили у Ростовській області.

"Центр відкрився у тестовому режимі", - заявив він.

Зазначається, що наразі центр приймає документи на отримання російських паспортів від представників "ЛНР".

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Тука заявив, що російські паспорти в першу чергу будуть видаватися бойовикам, які перебувають в лавах "Л/ДНР". Він додав, що друга хвиля паспортизації торкнеться місцевих чиновників-колаборантів, а потім паспорти будуть видавати іншим бажаючим.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким полегшив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.