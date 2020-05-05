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В РФ отказали заключенному крымскому татарину в предоставлении защиты от COVID-19

Новости » Политика     05.05.2020 - 18:10
В РФ отказали заключенному крымскому татарину в предоставлении защиты от COVID-19
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Средства для защиты от коронавируса предложили закупать самостоятельно

В России начальник медсанчасти колонии отказал заключенному по политическим мотивам крымскому татарину Серверу Мустафаеву в предоставлении защитных средств от COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".

Как сообщается, заключенному предложили закупать самостоятельно защитные средства от коронавируса.

"Адвокат Лили Гемеджи направила письмо, в котором обращалась с просьбой обеспечить политзаключённого Мустафаева Сервера во время вывоза из места содержания под стражей (СИЗО-1) в суд медицинскими средствами защиты от инфекции: одноразовыми медицинскими масками, одноразовыми перчатками, антисептическими средствами", - говорится в сообщении.

В ответ на это начальник медсанчасти колонии Александр Пачганов предложил арестованным политическим заключенным из Крыма приобретать средства защиты самостоятельно.

"С целью обеспечения прав граждан, находящихся под стражей на охрану здоровья, предоставляется осуждённым, подозреваемым и обвиняемым возможность приобретения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и кожных антисептиков в магазинах ФГУП "Калужское" ФСИН России при выводе в следственные кабинеты, убытии на следственные действия, судебные заседания", - ответил он на адвокатский запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Россию из Крыма. Их этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону.

Также РБК-Украина писало, что 25 марта Ростовский областной суд и оккупационный Верховный суд Крыма продлили срок незаконного содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

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