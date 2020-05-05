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У РФ відмовили утримуваному кримському татаринові у наданні захисту від COVID-19

Новини » Політика     05.05.2020 - 18:10
У РФ відмовили утримуваному кримському татаринові у наданні захисту від COVID-19
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Засоби для захисту від коронавірусу запропонували закуповувати самостійно

У Росії начальник медсанчастини колонії відмовив утримуваному з політичних мотивів кримському татаринові Серверу Мустафаєву в наданні захисних засобів від COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".

Як повідомляється, утримуваному запропонували закуповувати самостійно захисні засоби від коронавірусу.

"Адвокат Лілі Гемеджі направила лист, в якому зверталася з проханням забезпечити політв'язня Мустафаєва Сервера під час вивезення з місця тримання під вартою (СІЗО-1) до суду медичними засобами захисту від інфекції: одноразовими медичними масками, одноразовими рукавичками, антисептичними засобами", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на це начальник медсанчастини колонії Олександр Пачганов запропонував політичним арештованим укладеним з Криму купувати засоби захисту самостійно.

"З метою забезпечення прав громадян, які перебувають під вартою на охорону здоров'я, надається засудженим, підозрюваним і обвинуваченим можливість придбання засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) і шкірних антисептиків в магазинах ФГУП "Калуське" ФСВП Росії при виведенні в слідчі кабінети, виїзд на слідчі дії, судові засідання", - відповів він на адвокатський запит

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігурантів Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до Росії з Криму. Їх доставили у СІЗО Ростова-на-Дону.

Також РБК-Україна писало, що 25 березня Ростовський обласний суд і окупаційний Верховний суд Криму продовжили термін незаконного утримання під вартою 18 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

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