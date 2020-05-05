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Фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Россию из Крыма

Новости » Политика     05.05.2020 - 17:50
Фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Россию из Крыма
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Их этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону

Трех фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" - Айдера Джаппарова, Энвера и Реза Омерових этапировали в Россию из аннексированного Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".

Как сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, их этапировали еще 29 апреля в СИЗО Ростова-на-Дону.

"Сегодня дочь Энверага Омерова, Фатма Исмаилова, побывала в следственном изоляторе Симферополя. Сотрудники СИЗО сообщили, что их вывезли в Ростов-на-Дону еще 29 апреля. На 7 мая 2020 года назначено первое заседание по существу по этому уголовному делу. Как мы будем участвовать, я пока не готов говорить, мы свяжемся с судом, и я допускаю, что заседание будет отложено на более поздний срок из-за карантинных ограничений", - сказал Шейхмамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что судебное заседание других фигурантов "Хизб ут-Тахрир" для рассмотрения дела по существу в отношении Ленура Халилова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова и Эльдара Кантимирова назначено на 8 мая. Их готовят к этапу в Россию.

Как писало РБК-Украина, на территории РФ и оккупированного Крыма незаконно удерживаются по политическим мотивам около 120 граждан Украины. Большинство политических заключенных - крымские татары, которые выступают против оккупационных властей в Крыму.

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