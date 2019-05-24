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В РФ отказали украинскому консулу во встрече с Балухом

Новости » Общество    24.05.2019 - 17:30
В РФ отказали украинскому консулу во встрече с Балухом
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Владимира Балуха

Украинский консул получил отказ во встрече с политическим заключенным Владимиром Балухом, на что украинское посольство направило ноту Министерству иностранных дел России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook. 

Как отметила Денисова, она 24 мая получила ответ на запрос к министру иностранных дел Украины по обеспечению посещения дипломатическими работниками украинского посольства политзаключенного Владимира Балуха, содержащегося в Тверской области.

"В МИД мне сообщили, что украинский консул проводил встречу с руководителем колонии, где содержится Владимира. Представителя посольства ознакомили с материалами проверки "УМВД России" в Керчи, на основании которой Балух якобы признан гражданином РФ. При этом "российский паспорт" Балуха не было предоставлено, потому что он так и не оформлялся.  Консул также обращался к руководству колонии, чтобы ему позволили встретиться с Балухом, однако в этом было отказано", - сообщила омбудсмен. 

Она напомнила, что Балух ранее сообщал в письмах активистке Украинского культурного центра в Крыму о том, что к нему не допускают украинских консулов ​​за якобы его российское гражданство.

Кроме того, по информации МИД, Владимира посещала 7 мая его адвокат Ольга Динзе. Она сообщила о значительном ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного, на него администрация заведения осуществляет психологическое давление, а также ему не оказывается медицинская помощь.

"Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Владимира Балуха с целью получения соответствующих разъяснений и обеспечения его встречи с дипломатическим представителем Украины", - заявила Денисова. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Балуху продлили на 15 суток пребывание в штрафном изоляторе. Он с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области. 

Также пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко" украинским политзаключенным Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и Роману Сущенко. 

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