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Балуху на 15 суток продлили пребывание в штрафном изоляторе

Новости » Общество    06.05.2019 - 21:03
Балуху на 15 суток продлили пребывание в штрафном изоляторе
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Сейчас он находится в одиночной камере ШИЗО

Осужденному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху, который содержится в российской колонии в Тверской области, продлили на 15 суток пребывание в штрафном изоляторе. Об этом он сообщил в письме украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде, который она опубликовала в Facebook.

Сейчас он находится в одиночной камере ШИЗО.

"Здесь всегда холодно, я постоянно мерзну, даже ночью, завернувшись с головой в одеяло, я постоянно просыпаюсь от холода", - говорится в письме.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма продлил время нахождение в колонии политзаключенного Владимира Балуха. Так, местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление "суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии.

Сам Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи. По словам защитника, он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.

Отметим, Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области. 

Балуха вывезли из керченской колонии в феврале, а 18 февраля 2019 года он прибыл в СИЗО №1 Краснодара. 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.

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