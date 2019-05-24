У РФ відмовили українському консулу у зустрічі з Балухом

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Посольство України в РФ направило ноту на адресу МЗС РФ з викладенням фактів порушення прав громадянина України Володимира Балуха

Український консул отримав відмову у зустрічі з політичним в'язням Володимиром Балухом, на що українське посольство направило ноту Міністерству закордонних справ Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денисової в Facebook.

Як зазначила Денисова, вона 24 травня отримала відповідь на запит до міністра закордонних справ України по забезпеченню відвідування дипломатичними працівниками українського посольства політв'язня Володимира Балуха, що міститься в Тверській області.

"У МЗС мені повідомили, що український консул проводив зустріч з керівником колонії, де міститься Володимира. Представника посольства ознайомили з матеріалами перевірки "УМВС Росії" в Керчі, на підставі якої Балух нібито визнаний громадянином РФ. При цьому "російський паспорт" Балуха не було надано, тому що він так і не оформлявся. Консул також звертався до керівництва колонії, щоб йому дозволили зустрітися з Балухом, проте в цьому було відмовлено", - повідомила омбудсмен.

Вона нагадала, що Балух раніше повідомляв у листах активістці Українського культурного центру в Криму про те, що до нього не допускають українських консулів за нібито його російське громадянство.

Крім того, за інформацією МЗС, Володимира відвідувала 7 травня його адвокат Ольга Дінз. Вона повідомила про значне погіршення стану здоров'я українського політв'язня, на нього адміністрація закладу здійснює психологічний тиск, а також йому не надається медична допомога.

"Посольство України в РФ направило ноту на адресу МЗС РФ з викладенням фактів порушення прав громадянина України Володимира Балуха з метою отримання відповідних роз'яснень і забезпечення його зустрічі з дипломатичним представником України", - заявила Денисова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Балуху продовжили на 15 діб перебування в штрафному ізоляторі. Він з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.

Також п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про призначення державних стипендій імені Левка Лук'яненка" українським політв'язням Олегу Сенцову, Володимиру Балуху і Роману Сущенко.