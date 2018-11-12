В США предложат закон для защиты расследования о вмешательстве РФ в выборы

Фото: Чак Шумер (из открытых источников)

Законопроект будет включать требование, чтобы спецпрокурору Мюллеру позволили завершить расследование

Лидер демократов в Сенате Соединенных Штатов Америки (США) Чак Шумер заявляет, что его партия намерена внести в Конгресс законопроект, который бы защитил расследование о вмешательстве Российской Федерации (РФ) в выборы 2016 года и возможный сговор Москвы с представителями кампании президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала CNN, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Шумер заявил, что его партия может прибегнуть к действиям в случае, если исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Уитакер не откажется от контроля за расследованием, которое он ранее критиковал.

По словам Шумера, если он останется, то создаст конституционный кризис, тормозя работу Мюллера или уволив его.

"Поэтому Конгресс должен действовать", - заявил Шумер и добавил, что попытается внести соответствующее положение в закон о расходах правительства, который должен быть принят, чтобы не допустить частичного закрытия правительственных учреждений.

Шумер отметил, что положение будет включать требование о том, чтобы специальному прокурору Роберту Мюллеру позволили беспрепятственно завершить расследование.

Your browser does not support HTML5 video.

Напомним, генеральные прокуроры 18 американских штатов призвали и. о. министра юстиции США Мэтью Уитакера взять самоотвод от расследования вмешательства России в американские выборы.

"Важно, чтобы расследование спецпрокурора (Роберта Мюллера, - ред.) продолжалось без каких-либо признаков вмешательства или предвзятости", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Подчеркнем, Мюллер прислал Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер хочет лично допросить Трампа.