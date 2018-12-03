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РФ відбуксувала захоплені українські кораблі в невідомому напрямку

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 13:38
РФ відбуксувала захоплені українські кораблі в невідомому напрямку
Ілюстративне фото (fb.com/navy.mil.gov.ua)

Два малих броньованих артилерійських катери "Нікополь" і "Бердянськ" відбуксовані в невідомому напрямку

З порту окупованій Керчі в невідомому напрямку відбуксирували два малих броньованих артилерійських катери "Нікополь" і "Бердянськ" у невідомому напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний портал".

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

Зокрема, три військові кораблі ВМС України були захоплені російськими військовими в нейтральних водах Чорного моря під час здійснення планового переходу з порту базування в місті Одеса в порт базування в місті Маріуполь. Цим Росія порушила міжнародне морське право і угода про спільне користування Азовським морем між країнами, яку було підписано у 2003 році.

Сьогодні російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.

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